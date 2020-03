Coronavirus, Tocilizumab. In guarigione paziente di Latina, a Napoli 4 estubati. Si prova anche a Bari

La cura Ascierto a quanto pare da dei risultati positivi su diversi pazienti affetti da Coronavirus, il Covid-19. È in guarigione Fausto Russo, paziente affetto da Covid-19 e ricoverato presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina che ha voluto raccontare attraverso le telecamere di CorriereTV il suo calvario, e al tempo stesso ringraziare il dr. Paolo Ascierto.

Presso l’ospedale Cotugno di Napoli, 4 pazienti che erano in terapia intensiva, nel primo pomeriggio di oggi sono stati estubati. I 4 pazienti sono stati trattati con il farmaco anti artrite reumatoide Tocilizumab. “I quattro erano tutti in terapia intensiva Covid-19 al Monaldi – spiega Vincenzo Montesarchio, infettivologo del Cotugno – e hanno reagito molto bene al farmaco, migliorando nettamente in pochi giorni.”

Si prova anche a Bari, dove il farmaco è stato somministrato a 11 pazienti gravi e nella giornata di domani potrebbe essere esteso anche ad altri affetti dal Covid-19, lo rende noto il direttore del dipartimento regionale sulla Sanità, Vito Montanaro.