Coronavirus: ultimi aggiornamenti sulla situazione a Caserta e provincia

CASERTA (di Ilaria Enoletto) – “La task force della Protezione civile della Regione Campania comunica che nella mattinata di oggi sono stati esaminati in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno, 24 tamponi. Quattro di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità”, è questo l’ultimo aggiornamento pubblicato dal sito della regione Campania.

Sale così a 35 il numero di contagiati in Campania, almeno sei dei quali residenti nella provincia di Caserta. Undici i ricoverati, 20 in isolamento domiciliare, nessuno di questi casi ha destato, però, particolare preoccupazione. Sono 8 invece i pazienti in attesa del risultato del tampone, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Tra i nuovi contagi, è risultata positiva al test effettuato lo scorso primo marzo anche una coppia di coniugi di Bellona. Marito e moglie gestiscono un’attività nel comune di Vitulazio e, nonostante questa sia chiusa da varie settimane, il sindaco Raffaele Russo ha chiesto di conoscere tutti i nomi di coloro che sono in isolamento per poter tenere la situazione sotto controllo.

Notizia rassicurante è che nessuno di questi casi risulta essere autoctono, questo significa che il virus è contenuto e che, con le giuste accortezze, il rischio di contagio si abbassa notevolmente. Oltretutto, la situazione è costantemente monitorata dalla Protezione civile e dalla Regione: in provincia di Caserta sono state montate decine di tende negli ospedali di Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Marcianise, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese, per evitare che i “possibili contagiati” possano entrare nei Pronto Soccorso insieme agli altri pazienti. Una strategia messa in atto in via precauzionale, per tentare di ridurre al minimo il numero di contagi.