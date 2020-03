CORONAVIRUS – Una concittadina di Succivo positiva al test, è il quarto caso di tampone positivo

SUCCIVO – Dal portavoce del Comune di Succivo, Bartolomeo Luongo, apprendiamo che nella giornata di ieri il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL di Caserta ha comunicato al Sindaco Gianni COLELLA che un tampone effettuato a carico di una sua concittadina è risultato positivo.

Al momento, quindi, a Succivo sono stati registrati 4 casi di tampone positivo, tutti nello stesso nucleo familiare e che sono già in quarantena. Sono monitorati dall’Asl ed in costante contatto telefonico con il Sindaco e risultano essere in buone condizioni di salute.

Il primo cittadino ha chiesto ai suoi concittadini di rispettare la privacy delle persone coinvolte, di non diffondere notizie non vere e di attendere invece le comunicazioni ufficiali. Nel frattempo, l’Amministrazione Comunale, nella giornata di giovedì, 26 marzo 2020, ha ringraziato l’esercizio commerciale di Pasquale Mangiacapra “Idonea Tendaggi” che ha donato 100 mascherine cucite a mano, sanificate e distribuite alla Protezione Civile ed al personale della raccolta rifiuti.

“Questa è la solidarietà che ci piace, questo è ciò che contraddistingue da sempre i Succivesi!” – ha affermato.