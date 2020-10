Costituito il Gruppo Aziendale Uil Fpl al Comune di Aversa

In data 01 ottobre 2020, presso l’aula consiliare del Comune di Aversa, alle ore 15 e 30, è stato formalmente costituito il Gruppo Aziendale Uil Fpl del Comune di Aversa, formato da tutti i dipendenti comunali che, nel tempo, hanno aderito all’Organizzazione Sindacale in parola.

Rispettando le regole del distanziamento previste per la prevenzione al contagio da Covid_19, erano presenti, oltre a tutti i dipendenti comunali associati, il Segretario Generale della Uil Fpl di Caserta Domenico Vitale, i Dirigenti Sindacali aziendali Domenico Coscetta e Giuseppe Tirozzi, nonché il Sindaco di Aversa Alfonso Golia, gradita presenza istituzionale.

La Federazione Provinciale Della Uil Fpl, d’intesa con la Struttura Sindacale comunale, ha deciso di intitolare il Gruppo Aziendale Uil Fpl di Aversa alla memoria di “Valter Trasacco”, valoroso Segretario Provinciale prematuramente scomparso undici anni fa, nonché tenente della Polizia Locale del Comune di Aversa: per l’occasione, il Segretario Generale Domenico Vitale, dopo aver ricordato, con palpabile emozione, gli insegnamenti e la profonda amicizia che lo legavano al compianto, ha donato una targa ricordo al Gruppo Aziendale Uil Fpl, in modo da poter conservare viva nel tempo la memoria di Valter Trasacco.

Il Sindaco, nel porgere il saluto istituzionale ai presenti, ha ricordato l’elevato profilo professionale ed umano del mai dimenticato dipendente.

“E’ stato un momento caratterizzato da grande partecipazione ed emozione”, racconta il Segretario Generale Domenico Vitale: “ricordo, oltre 10 anni fa, quando ci incontrammo con Valter qui per un aperitivo, senza alcun motivo apparente: in realtà, era il momento del passaggio delle consegne, anche se allora non potevamo saperlo. Il suo organismo era già preda di un male galoppante che, nel volgere di breve tempo, lo condusse ala prematura scomparsa”. “Oggi sono qui”, conclude Vitale, “perché il messaggio arrivò: capii che dovevo raccogliere la sua eredità”.

La Uil Fpl del Comune di Aversa è Un Gruppo sindacale in crescita, vicino ai lavoratori e, giorno per giorno, sempre più protagonista dell’attività sindacale ed associativa dell’Ente, grazie all’impegno dei Dirigenti Sindacali Domenico Coscetta e Giuseppe Tirozzi, nonchè all’attivismo ed all’entusiasmo dell’intera compagine sindacale.

