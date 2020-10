Covid 19. Ancora una scuola chiusa per sanificazione.

San Marco Evangelista . Anche l’ Istituto comprensivo Viviani resterà chiuso per sanificazione. Questa la decisione presa dalla Dirigenza della scuola media che in via preventiva ha deciso di far sanificare l’intero Istituto. La riapertura dello stesso è prevista per lunedi’ 12 ottobre.

Il contagio al Covid 19 sembra dilagarsi a macchia d’ olio anche tra gli studenti , molti sono stati i casi registrati in tutta la Provincia di Caserta e molto alto è il rischio che questi possano aumentare nei prossimi giorni.

Le raccomandazioni sempre le stesse : Rispetto assoluto delle ordinanze Nazionali, Regionali e Comunali.

