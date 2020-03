Covid-19: Arpac in grado di produrre disinfettante, ma serve etanolo

I laboratori dell’Arpa Campania sono in grado di produrre disinfettante per mani, secondo la formulazione suggerita dall’Organizzazione mondiale della sanità, nell’ottica di contribuire a tutelare gli operatori delle istituzioni esposti ai rischi legati alla diffusione dell’epidemia di Covid-19. L’Agenzia perciò rivolge un appello a produttori e distributori in grado di mettere a disposizione quantitativi di alcol etilico (etanolo), ingrediente indispensabile per ricavare questo tipo di prodotto. I soggetti disposti a fornire alcol etilico possono mettersi in contatto con Arpac, in particolare con la UOC Siti contaminati e bonifiche con sede a Pozzuoli, inviando un’email a [email protected]

La produzione del disinfettante secondo la formulazione suggerita dall’Oms è stata già avviata nei laboratori del dipartimento Arpac di Avellino e un primo quantitativo è stato consegnato al prefetto del capoluogo irpino, con la finalità di distribuirlo alle forze dell’ordine impegnate nei controlli sul territorio. L’Agenzia punta ad ampliarne la produzione, coinvolgendo altri laboratori delle proprie strutture.

Arpac ha l’esigenza di proteggere i propri tecnici impegnati nelle attività sul campo, e inoltre valuterà di mettere a disposizione il prodotto per soggetti quali forze dell’ordine e personale sanitario. Sulla base dei quantitativi che si riusciranno a produrre, verranno rese note le modalità per richiedere il disinfettante ai laboratori dell’Agenzia.