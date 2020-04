Covid-19 Caserta: Stefano Mariano scrive al Sindaco Carlo Marino

Caserta.Emergenza Coronavirus in città’: Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota scritta del Consigliere Comunale di Fratelli D’ Italia Stefano Mariano indirizzata al Sindaco Carlo Marino

”Egr.Sig. Sindaco, in virtù del gravissimo stato di emergenza sanitario ed economico/sociale, , che vige nella nostra Nazione, nonché nella nostra città,le chiedo fermamente di prendere i necessari provvedimenti per garantire al massimo, la cittadinanza!

Dal punto di vista medico/sanitario, al fine di prevenire un’ ondata di nuovi contagi da Covid19, ritengo sarebbe opportuno, aumentare in modo esponenziale il numero dei tamponi da fare ai cittadini residenti nel ns Comune, in modo da verificare in tempo reale lo stato epidemiologico che versa in città. Logicamente compulsando tutto il personale medico ,lavorando in perfetta sinergia.

Questo sistema è stato adottato in molti Comuni in Italia, tra cui Giugliano. Avvalendosi del personale medico hanno optato per una soluzione rapida ed efficace, il” casello tampone”.

Una procedura semplicissima da ottemperare sul paziente, senza farlo scendere dalla sua auto. Una soluzione che il Comune di Caserta in collaborazione con il Servizio Sanitario locale potrebbe facilmente attuare x il bene della comunità.

Per ciò che concerne la tragica situazione economica casertana, tanto grave quanto la pandemia, le chiedo fortemente, di porre un freno a questa situazione gravissima, mettendo in campo tutte le possibili azioni risolutive. Ergo, le chiedo l’esenzione delle tasse, le imposte ed i tributi comunali relativi all’ anno 2020, per tutte le attività commerciali medio/piccole, gia agonizzanti. Le chiedo inoltre, la cancellazione degli affitti dei locali commerciali, di proprietà dell’Ente Comunale. Il tutto almeno x i prossimi sei mesi, al fine di non strozzare ulteriormente l’economia già compromessa della città e di rilanciare al più presto l’attività produttiva.

Sarebbe opportuno abolire in toto la burocrazia, per evitare ogni sorta di rallentamento x le procedure attue al sostegno ed al rilancio della attività economica.

Spero, che accolga le mie richieste, sinceramente motivate dal profondo legame che nutro per la nostra città, la nostra Caserta.

La rinrazio per la sua attenzione.

Distinti saluti

Stefano Mariano

Consigliere Comunale Fratelli d’Italia.