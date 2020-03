COVID-19 – Comune di Casagiove attiva servizio consegna a domicilio dei farmaci per le persone bisognose

CASAGIOVE – Il Comune di Casagiove si attiva a favore delle fasce deboli. In questa emergenza sanitaria causata dal Covid-19, grazie all’apporto del Centro Operativo Comunale coordinato dal comandante della polizia Municipale, Nicola Altiero, e con il contributo della Protezione civile, sono state attivate una serie di misure volte a ridurre gli spostamenti dei cittadini dai loro luoghi di abituale dimora per ritirare i farmaci e i dispositivi di medici. L’attenzione è rivolta in particolare agli appartenenti alle fasce protette, come anziani, cittadini con oggettive difficoltà motorie e soggetti positivi al Coronavirus o con sintomi.

I cittadini interessati al servizio possono richiedere la consegna domiciliare contattando direttamente le farmacie disponibili, concordando con le stesse le modalità di consegna e pagamento.

Laddove non sia possibile la consegna domiciliare dei farmaci da parte di personale delle Farmacie presenti sul territorio, la consegna verrà effettuata dai volontari della Protezione Civile muniti di appositi dispositivi di protezione individuale.

Si riportano i numeri utili delle FARMACIE:

SANTAGATA – Via Firenze 0823 1848221

SAN MICHELE – Piazza San Michele 3386815727

MOLFINO – Via Castiello 0823 460200

MOTTOLA – Viale Europa 0823 494949

I numeri utili dei MEDICI DI BASE:

DOTT.SSA SAVIGNANO 0823 491450

DOTT. D’ANGELO 392 513 98 88

DOTT. SIBILLO 0823 465006

DOTT. GALLO 333 3556525

DOTT.SSA NIOLA ROSA 0823 466728

DOTT.SSA MELONE ANNA MARIA 0823 465293

DOTT. D’ANDREA 0823 467264

DOTT.SSA DI LILLO 331 3263930

DOTT. PALLADINO 0823 466350

DOTT. DI GUGLIEMO 0823 469893

DOTT.SSA TARABUSO (PEDIATRA) 0823 491193

DOTT.SSA BASILE (PEDIATRA) 350

I numeri utili del COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALEe della PROTEZIONE CIVILE:

PRONTO INTERVENTO POLIZIA MUNICIPALE CASAGIOVE 0823 466373

PEC POLIZIA MUNICIPALE CASAGIOVE [email protected]@legalmail.it

PROTEZIONE CIVILE – CASAGIOVE 0823 464038

EMAIL PROTEZIOVE CIVILE CASAGIOVE [email protected]

PAGINA UFFICIALE facebook Protezione Civile Citta di Casagiove