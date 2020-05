Covid-19 Il Bologna interrompe gli allenamenti collettivi causa sospetto condagiato

A pochi giorni dalla ripresa collettiva degli allenamenti gia’ il primo caso sospetto di condagio Covid-19. A comunicarlo è stata proprio la società del Bologna Calcio la quale ha fatto sapere che ha sottoposto al tampone un membro dello staff della squadra per sintomi sospetti e riconducibili al Virus.

In questi giorni si sta tanto discutendo sulla ripresa o meno del compionato di calcio di serie A del quale non si conosce il futuro. Da domani la società bolognese tornerà a svolgere allenamento isolati e qualora il tampone risultasse positivo, la squadra dovrà isolarsi ed andare in ritiro.

Ricordiamo che la situazione in casa Bologna era già molto delicata, visto che negli scorsi mesi Mihajlovic è stato sotto posto ad un trapianto di midollo.