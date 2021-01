Covid aggiornamenti sul casertano

Facciamo degli aggiornamenti per quel concerne il covid , sta crollando il numero di positivi giornalieri e cala anche il tasso di positività al Covid nel casertano.

Sono confortanti i dati sull’andamento della curva epidemiologica certificati dal report emesso oggi dall’Asl di Caserta: 72 i casi nelle ultime 24 ore su 1081 tamponi effettuati, per rapporto tra test e nuovi contagi che si attesta al 6,6%, sette punti in meno di ieri, ma sullo stesso livello di due giorni fa, a riprova dell’andamento altalenante dei dati registrato nell’ultima settimana dall’Asl. I guariti di oggi sono 164, quasi il doppio dei positivi, e così il conto totale delle persone attualmente positive al Covid nel Casertano scende a 3111 (centouno in meno di ieri). Non accenna, invece, a diminuire il numero dei morti, sempre vicino alla doppia cifra: 9 i decessi legati al Covid accertati nelle ultime 24 ore, per un totale di 588 persone decedute causa Coronavirus da inizio pandemia. In quasi tutti i Comuni è costante il calo dei positivi attuali, con alcuni casi in controtendenza e tenuti sotto controllo: un’impennata di nuovi contagi si è verificata infatti negli ultimi giorni.

A Mondragone, ci sarebbero 200 persone attualmente positive, a Teano (110 casi registrati), mentre è stabile la situazione nel piccolo centro di Rocca D’Evandro, alle prese con due focolai – uno in una Rsa privata e il secondo legato ad una veglia funebre di un’anziana – e con 78 positivi.

Ancora alti i numeri a Maddaloni (271 contagiati), non solo anche e a Marcianise (180), mentre per il capoluogo Caserta (183 casi) e per Aversa (78 casi), il peggio sembra alle spalle.