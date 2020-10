Covid: verso il nuovo Dpcm. Vittoria delle Regioni: scuole aperte e strette localizzate sui locali

Oggi si è svolta la riunione tra governo e Regioni in vista del nuovo dpcm sulle misure anticontagio da Covid.

Tra le 19 e le 20 di questa sera, invece, il Premier terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi per presentare il dpcm con le nuove misure anti-covid.

L’obiettivo delle Regioni è quello di una “stretta alla movida, ma localizzata“, per non penalizzare ulteriormente i commercianti e i gestori di attività quali bar e ristoranti.

Infatti, per locali, pub e ristoranti le Regioni propongono di “valutare una misura che consenta dalle ore 18 il solo consumo al tavolo”.

In merito all’orario anticipato di chiusura dei locali alle 22 o alle 23 questo potrebbe essere applicato sono in alcuni Comuni con elevati contagi e in alcune zone con maggiori rischi di assembramento. Questa proposta sembrerebbe essere condivisa da gran parte del Governo e delle stesse Regioni.

Si discute ancora se limitare le sedute al tavolo dei ristoranti al massimo a sei commensali.

Per quanto riguarda l’istruzione, il vice Presidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti ha chiesto al governo “più didattica a distanza a rotazione per i ragazzi degli ultimi anni”, che sarà sempre accompagnata dalle lezioni in presenza.

Così come ribadito dalla Ministra Lucia Azzolina, “la scuola in presenza è fondamentale per tutti”.

“Le università sono luoghi sicuri, la didattica è già al 50% a distanza, le lezioni sono controllate, con uso della mascherina e distanziamento, tutto è stato programmato con protocolli specifici e la massima attenzione, è impossibile fare di più all’università”, queste sono le parole del ministro dell’Università Gaetano Manfredi.

Salvi cinema, palestre e piscine, per i quali si dovranno però applicare protocolli di sicurezza molto rigidi.

Obbligo di smart working esteso al 70-75% dei dipendenti, che dovrebbe essere applicato anche alle aziende private, allo scopo di limitare il sovraffollamento sui mezzi di trasporto pubblici.