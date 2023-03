Cultura e Prevenzione, conferenza stampa di presentazione del progetto, domani alle ore 11 presso il Polo Culturale della Provincia di Caserta, Villa Vitrone, Caserta

Domani 2 Marzo 2023, alle ore 11,00, si terrà presso il Polo Culturale della Provincia di Caserta di

Villa Vitrone a Caserta, in via Renella, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Cultura

e Prevenzione”, messo a punto dall’Associazione “Rise Up!”, per la prevenzione e la diagnosi

precoce dei tumori.

Interverranno il Presidente della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca, la dottoressa Lucia

Cerullo, Presidente dell’Associazione “Rise Up!”, l’Onorevole Maria Luigia Iodice, Consigliere

Regionale Commissione Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali, la Consigliera

Provinciale con delega ai Lavori pubblici e Programmazione scolastica, dottoressa Mariagabriella

Santillo, la pittrice e scrittrice Anna Maria Zoppi, la dottoressa Giuliana Sorà, Vicepresidente

dell’Associazione Rise Up! ed informatrice scientifica Biofarmex, il dottor Francesco di Tuoro,

biologo nutrizionista, genetista in nutrigenetica e nutrigenomica, socio fondatore DD Clinic ed il

Dott. Crescenzio M. Muto, chirurgo oncologo.

Modererà l’Architetto Ester Pizzo, giornalista.

“Quello della prevenzione e della precoce diagnosi del tumore al seno – ha dichiarato il Presidente

della Provincia di Caserta, Giorgio Magliocca – rappresenta nel suo insieme un macro argomento di

vitale importanza per le donne. Oggi, grazie alle maggiori conoscenze delle sue caratteristiche, alle

diagnosi precoci grazie ai programmi di screening predisposti dalle autorità sanitarie sono

aumentate le possibilità di curarlo. Ed è qui l’importanza del progetto: far conoscere quanto più

possibile ed a tutti i vari aspetti delle problematiche, in particolare quelle legate alla prevenzione,

alle diagnosi precoci ed alle cure. Quindi ha concluso Magliocca – ben vengano queste lodevoli

iniziative, che hanno a cuore la vita e la salute delle donne”.

“Reputo importante – ha evidenziato la dottoressa Mariagabriella Santillo, Consigliera Provinciale –

mostrarsi attivi nella diffusione della cultura quale vettore di promozione della prevenzione,

attraverso progetti per l’informazione e la formazione in materia di diagnosi precoce e prevenzione

oncologica. Abbiamo dato spazio – ha concluso – ad una iniziativa atta a sensibilizzare un ampio

pubblico con uno scopo comune: quello di ridurre il rischio e promuovere la salute, ridurre

l’incidenza delle malattie e favorire il mantenimento del benessere e della qualità della vita”.

L’evento è patrocinato dalla Regione Campania, dalla Provincia di Caserta, dal Comune di Caserta

con la collaborazione di DD Clinic e Biofarmex.

Nel corso della conferenza stampa sarà presentato il libro “Non mi avrai” della scrittrice Anna

Maria Zoppi, in cui si affronta il delicato argomento del tumore al seno.