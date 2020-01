Mangiano a sbafo e vanno via senza pagare. Il VIDEO che li incastra

È accaduto ancora. Mangiano in un ristorante e vanno via senza pagare. È successo ancora da Oishi Sushi a Curti sulla via Nazionale Appia. Ma questa volta il titolare, stanco, ha pubblicato il video sulla pagina ufficiale. Già alla vigilia di Natale, il 24 dicembre 2019, una famiglia composta da genitori e quattro figli, di cui tre bambini ed un ragazzo, aveva abbondantemente consumato ed era andata via senza pagare.