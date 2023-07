Da Ieri alla ” Locanda degli Amici e degli Artisti” Pizza alla Brace per ogni palato

Curti . “ La Locanda degli Amici e degli Artisti” arricchisce il suo menu’ proponendo già da ieri, sabato 1 Luglio 2023 , ai propri clienti una vera e propria prelibatezza ” La Pizza alla Brace” . Si tratta di una novità per il nostro territorio , un impasto soffice e leggero farcito secondo i gusti di ogni cliente e rigorosamente cotto alla brace capace di soddisfare i palati più’ esigenti.

“ Lavoriamo ogni giorno per cercare di accontentare i nostri clienti – ha dichiarato Antonio Di Biasio- gestore del locale . Abbiamo deciso di portare a Curti la Pizza cotta alla Brace perchè la riteniamo una vera e propria squisitezza che in molte località sta sostituendo la piu’ classica pizza cotta a legno che, ovviamente, potete comunque trovare nel nostro locale”.

” La Locanda degli Amici e degli Artisti” è divenuta un’ eccellenza del nostro territorio , insieme al cibo genuino infatti i clienti possono trascorrere serate spensierate ascoltando musica dal vivo ,spesso proposta dallo stesso Antonio Di Biasio.

Il caratteristico locale si trova a Curti ( CE) in Via Roma n. 52 per prenotazioni 3480413853.

La Locanda degli Amici e degli Artisti è un Ristorante – Pizzeria ed è aperta sia a pranzo che a cena dal Martedi‘ alla Domenica . Lo chef offre ogni giorno una svariata proposta di menu’ , dai piu’ sofisticati pranzi a base di pesce a quelli piu’ genuini e casarecci .

Per tutto il resto poi Pizza alla Brace .