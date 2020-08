D’Agostino fa chiarezza sulla vicenda Castaldo

Ieri il presidente D’agostino è stato raggiunto telefonicamente dai colleghi di sport Channel, per discutere ovviamente di Gigi Castaldo.

Queste le parole del presidente della Casertana:

“Castaldo è un giocatore della Casertana, è sotto contratto e quindi l’Avellino se lo vuole deve parlare con noi, non con il suo agente. Nessuno mi ha chiamato quindi non vedo il problema. Basta alzare il telefono, chiamare me o il direttore e chiedere informazioni. Al momento è tutto fermo, non ha chiesto di andare via, noi non vogliamo mandarlo via. Ha un contratto ancora di un anno con noi, se ci sono le condizioni vantaggiose per entrambe può partire altrimenti resta. Stessa situazione per D’Angelo e Zito, se non arrivano offerte restano con noi. Con l’Avellino abbiamo ottimi rapporti, non chiediamo soldi, basta parlarsi”.