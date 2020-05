Dal 18 Maggio ritornano gli Ausiliari della sosta e riapre la ZTL

Caserta. Da lunedi’ 4 maggio 2020 è iniziata la cosi’ detta seconda fase post Pandemia Covid-19. Caserta ,come tutte le città d’ Italia ,sta cercando pian piano di rialzarsi dopo essere stata colpita da un virus che si è rilevato un vero e proprio terremoto sotto l’ aspetto Sanitario,Sociale ed Economico.

Ad oggi sono tante le attività che non possono più’ permettersi di restare chiuse e sono tanti i cittadini che non possono più’ permettersi di restare a casa senza lavoro e di conseguenza senza reddito.

Da qualche giorno stanno arrivando alla nostra redazione,da parte di alcuni cittadini, richieste di chiarimento rispetto due questioni molto importanti : La riapertura della ZTL e il ritorno al pagamento del ticket parcheggio nelle strisce blu.

I cittadini più’ attenti avranno sicuramente notato che, da qualche giorno, la segnaletica stradale che segnala il varco Attivo o non Attivo di una strada ,dopo essere rimasta spenta per tutto il periodo di emergenza –Coronavirus ha ripreso a funzionare normalmente anche se con la scritta fissa Varco Non Attivo.

E’ previsto per lunedi’ 18 maggio il ripristino degli orari soggetti alla zona pedonale, escluso il tratto di via Giannone.Per tutti coloro i quali hanno il permesso di transitare perchè residenti o gestori di attività nelle strade interessate alla ztl , possono continuare a farlo fino alla fine di ottobre. Le autorizzazioni al transito, scadute fra il mese di aprile e maggio, sono state automaticamente prorogate fino alla fine di ottobre.

Lunedi’ 18 maggio torneranno a lavoro anche gli ausiliari della sosta che riprenderanno il controllo del regolare pagamento tiket di tutte le auto parcheggiate nelle strisce blu.