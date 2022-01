Dal gioco al reato. Con i Lions a scuola di cyberbullismo

Maddaloni. Il 28 gennaio il Lions Club MADDALONI Calatia ha organizzato, all’interno del Convitto Nazionale “Giordano Bruno”, un convegno dal titolo “Bullismo e Cyberbullismo – dal gioco al reato -.

Il Convegno si terrà in presenza, rispettando le attuali normative di sicurezza anti COVID. Pur tuttavia, per chi vorrà, potrà collegarsi via telematica, all’indirizzo indicato in calce alla locandina!

Il Convegno si incastona in una serie di convegni di impegno sociale su temi importanti ed attuali di cui il Lions Club MADDALONI Calatia si sono fatti portatori da alcuni anni a questa parte! Relatrice del convegno sarà la dr.ssa Mariangela Condello, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.