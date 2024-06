Dalla Francia con nel cuore Napoli, parola di Marie Hance

E’ stata inaugurata la mostra dell’artista francese Marie Hance con il titolo Personnelle di Marie Hance. Sarà possibile ammirare le opere dell’artista presso l’androne del comune di Poggiomarino, che ha patrocinato l’evento.

Sono opere dedicate ai calciatori del Napoli di ieri e di oggi, ma anche a donne protagoniste del passato ma proiettate nei giorni nostri.

“Le tematiche trattate sono attuali e scottanti” – ha detto Amalia Morra presidente della Fidapa di Poggiomarino,

“Marie Hance esalta le qualità delle donne, invito a visitare la mostra” – ha aggiunto Cristina Serafino, la vicepresidente.

Le opere sono realizzate su pannelli in legno, che l’artista lorenese scolpisce ed intaglia, prima di dipingere, con varie tecniche, rendendoli unici ed irripetibili.

“È stato un onore ospitare nella casa municipale una artista internazionale di tale spessore – ha detto il Sindaco Maurizio Falanga, intervenuto al vernissage di inaugurazione – e desidero ringraziare, a nome di tutta l’Amministrazione per le opere esposte, ma soprattutto per i messaggi trasmessi con esse”.

“ La mostra è un’occasione, penso unica, per disporre opere esistenti sul territorio e di proprietà di una grande artista Francese come Marie Hance. – ha aggiunto l’assessore alla cultura Maria Carrillo – Questa è sicuramente un’esposizione in grado oggi di proporre alla visione di tutti dipinti di grande espressione e chiaramente un’occasione preziosa per far conoscere l’arte sul nostro territorio.”

“Sono io che ringrazio tutta Poggiomarino per avermi accolta, ed in particolare le amiche della Fidapa nella persona del Presidente, della vicepresidente, la segreteria Giovanna Ambrosio, Anna e Gabriele che mi hanno fatto sentire come a casa” – ha risposto l’artista.

La expo si tiene fino a domenica 16, con la conclusione della settimana di festeggiamenti in onore del patrono Sant’ Antonio.

Per info: +39 371 373 5743

