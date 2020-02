Dalla Regione 200mila euro per il restauro del Santuario di Capriati al Volturno sull’asse Zannini-Prato

Ad annunciarlo è il consigliere regionale Giovanni Zannini: “Con la recente legge delibera di giunta del 30/12/2020 abbiamo finanziato l’intervento di restauro del Santuario Diocesano di San Rocco”. Grande soddisfazione per il sindaco Giovanni Prato che spiega: “Ringraziamo la giunta De Luca e il Consigliere Zannini per questa importante opportunità di recupero del nostro Santuario. La nostra comunità è riconoscente per la grande attenzione della Regione Campania nei confronti del nostro territorio. Continuiamo il nostro impegno nel segno della sinergia.”