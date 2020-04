Dalla Regione Campania 5 Milioni di euro ai Consorzi Asi

CASERTA – Cinque milioni di euro per i Consorzi Asi della Campania. L’intervento finanziario è inserito nel Piano per l’emergenza socio-economica varato dalla Regione Campania e dispone per il 2020 un trasferimento straordinario ai Consorzi per sgravare le imprese insediate dagli oneri dovuti o da parte di essi.

“E’ arrivata una risposta chiara e immediata per supportare le imprese durante e dopo la crisi determinata da questa emergenza – ha dichiarato la presidente del Consorzio Asi Caserta, Raffaela Pignetti -. Avevamo chiesto congiuntamente agli altri Consorzi un sostegno concreto, certi che la Regione si sarebbe mostrata sensibile e attenta.

Grazie al Presidente Vincenzo De Luca e all’assessore Antonio Marchiello per aver accolto la nostra richiesta, ponendosi al fianco dei Consorzi e sottolineandone la valenza nel loro ruolo di tutela delle attività produttive e del tessuto imprenditoriale campani”.