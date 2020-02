Dalla Regione Campania giungono 186 mila euro per il Santuario Diocesano di San Marco

CELLOLE – Buone notizie per la comunità di Cellole giungono dalla Regione Campanoa e sono state diffuse dal gruppo “Cellole Libera” e dall’avv. Cristina Compasso, già sindaca di Cellole. “Con grandissima gioia e soddisfazione apprendo del finanziamento regionale di 186 mila € per il nostro Santuario di Cellole” dichiara l’avv. Compasso.

“Si tratta di un progetto esecutivo a firma dell’architetto Salvatore Freda, presentato nel settembre 2018 per la riqualificazione e/o messa in sicurezza del Santuario Diocesano Maria Santissima di Costantinopoli Madre dei Sofferenti di Cellole ( San Marco). Grazie allo stanziamento di ulteriori somme da parte della Giunta Regionale, nella seduta di martedì 28, per interventi finalizzati alla riqualificazione dei Santuari della Campania, oggi quel progetto, in cui ho creduto fortemente e che mi stava molto a cuore, potrà essere realizzato! Ringrazio gli uffici comunali per la collaborazione all’ epoca prestata e l’architetto Freda per la professionalità.



Questi risultati premiano l’impegno di chi ha operato solo e soltanto con il cuore e per l’interesse collettivo. E sbugiardano chi si nasconde ancora oggi dietro l’alibi dell’immobilismo!” Non si arresta l’eco di una buona amministrazione che aveva un indirizzo politico-amministrativo generale teso a cogliere le opportunità per la collettività nell’esclusivo interesse di una crescita e di uno sviluppo del territorio e della comunità.