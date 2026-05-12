Dani & Robbi il 16 maggio al Centro Campania:mini show e meet & greet per tutta la famiglia

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della fantasia attende grandi e piccoli al Centro Commerciale Campania. Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 17:00, arrivano Dani & Robbi, tra i creator più amati dai bambini e dalle famiglie, per uno speciale mini-show dal vivo con meet & greet.

Dopo il successo dei loro video su YouTube, diventati un appuntamento fisso per migliaia di famiglie, Dani & Robbi portano la loro energia dal web alla realtà. Sketch esilaranti, avventure quotidiane e contenuti creativi hanno reso il duo un vero punto di riferimento per il pubblico più giovane. Il loro percorso di successo li ha portati anche in libreria, con libri molto apprezzati dai fan.

Durante l’evento, il pubblico potrà assistere al mini show, incontrare Dani & Robbi dal vivo e scattare una foto ricordo insieme a loro, vivendo un momento speciale da condividere in famiglia.

Modalità di partecipazione

Per accedere al meet & greet è necessario essere in possesso di una copia del libro di Dani & Robbi, acquistabile presso il Mondadori Bookstore all’interno del Centro Commerciale Campania.

Per ottenere il pass di accesso è necessario:

• scaricare l’App IO&CAMPANIA;

• recarsi all’Infopoint in Piazza Centrale con lo scontrino di acquisto del libro;

• il pass potrà essere ritirato a partire dall’11 maggio.

Un’occasione imperdibile per incontrare dal vivo due dei creator più amati dai bambini e regalarsi un pomeriggio di sorrisi, risate e condivisione.

L’appuntamento è al Centro Commerciale Campania: vi aspettiamo!

Per maggiori dettagli consulta il sito: www.campania.com