II Edizione del Premio “La Primavera delle Donne”

La città di Maddaloni si prepara ad accogliere la Seconda Edizione del Premio “La Primavera delle Donne”, un appuntamento che torna a fiorire nella cornice della Sala Iorio della Biblioteca Comunale, luogo simbolico della cultura cittadina, che il 15 maggio 2026 alle ore 16.00 aprirà nuovamente le sue porte per celebrare storie di coraggio, dedizione, cura e impegno civile.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di una rete ampia e coesa di realtà del territorio, che hanno scelto di sostenere e accompagnare questo percorso: la Casa dei Diritti Sociali – Gruppo Aiuto Mutuo Aiuto ODV, l’associazione Donare è….amore di Pina Pascarella, l’A.N.F.I. – Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, l’Unione Nazionale Arma Carabinieri, l’ODV Gli Amici del Borgo, l’associazione SELIA impegnata nei temi del benessere, dell’educazione, della legalità e dell’inclusione, RAINARCIGAY Caserta, il Liceo Statale Don Gnocchi di Maddaloni, il CSV – Centro Servizi per il Volontariato, e Assovoce ETS, che ha concesso il patrocinio all’evento.

Una rete che testimonia quanto la comunità maddalonese sappia unirsi quando si tratta di promuovere cultura, diritti e riconoscimento sociale.

A portare i saluti istituzionali saranno il Sindaco Andrea De Filippo, la Dirigente scolastica Annamaria Lettieri e i rappresentanti delle organizzazioni partner, che con il loro impegno quotidiano rendono possibile la costruzione di un tessuto sociale attento, solidale e capace di valorizzare il contributo delle donne in ogni ambito della vita pubblica e privata.

La conduzione della serata sarà affidata a Lucia Grimaldi, che accompagnerà il pubblico in un percorso narrativo fatto di testimonianze, emozioni e momenti artistici.

Gli intermezzi musicali del cantautore Enzo De Angelis, della pianista e cantante Maddalena Imperato, della musicista Jacqueline Landolt, del gruppo I tammorr nel i Sangiuvann, offriranno un intreccio di musica, poesia e movimento che darà respiro e profondità alla cerimonia.

Le premiazioni attraverseranno le molte sfumature dell’impegno inteso come manifestazione del ‘femminile’ modo di amare l’umanità che appartiene sia alle donne che agli uomini: dall’Impegno solidale ai Giornalisti col cuore, dalle Donne in corsia alle storie di Mater (madri che scelgono come propri i figli del mondo), dal premio in memoria di Mario Luce alle sezioni Uomini che non hanno paura, Anime in uniforme, Donne Coraggio, Vittoria De Lucia, Donne per la città, Donne per il sociale, Donne imprenditrici e Le curandere.

Un mosaico di esperienze che restituisce la ricchezza del contributo di chi, ogni giorno, ne sostiene il cammino.

Al termine della cerimonia saranno consegnati gli attestati di partecipazione agli studenti e ai volontari del Servizio Civile Universale, riconoscendo il valore della loro presenza attiva e del loro impegno nella vita della comunità.

La Primavera delle Donne non è soltanto un premio: è un gesto culturale, un atto di riconoscenza, un invito a guardare alla società con occhi più attenti e più equi.

È la conferma che Maddaloni sa riconoscere e celebrare la forza del femminile, la sua capacità di trasformare il quotidiano in possibilità, l’attitudine a creare spazi di cura, di dialogo e di futuro.