DANTE ENTRA NELLA TEOLOGIA

Mercoledì 19 aprile presso la Pontificia Facoltà Teologica Dell’Italia Meridionale sez. s. Tommaso, Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO” AREA CASERTANA sito in Capua, accoglie il lavoro della Lectio Magistralis su alcuni versetti della Divina Commedia di Dante del prof. don Massimo Naro nel convegno “TheologicaComedia. Dante tra verità e bellezza”. Già il termine Comedìaindica il titolo originale della grande opera di Dante, dato che l’aggettivo divino sarà aggiunto più tardi da Giovanni Boccaccioperché come tutti sappiamo il viaggio si conclude con la visione di Dio.

Nella realtà dantesca non troviamo solo una visione filosofica, morale e scientifica ma anche religiosa, infatti la teologia si intreccia nella composizione letteraria dove molti riferimenti vanno alla salvezza, alla felicità e alla verità. L’uomo avendo ricevuto la libertà dal suo creatore può essere liberato dal peccato e sfuggire alle passioni terrene per arrivare all’illuminazione della fede.

Il viaggio allegorico presenta l’uomo proiettato verso l’illuminazione della fede che è una delle virtù teologali infusenell’uomo stesso dalla grazia divina. Solo con la fede egli riesce a superare l’incredulità. Lo stile medievale come l’ispirazione religiosa e la morale rappresenta la realtà drammatica. Il viaggio ultraterreno nei tre regni conduce il poeta fino alla visione della Trinità. Infatti anche l’oltretomba cristiana è un tema molto discusso nel medioevo occidentale ed è quello che si è sviluppatonella Chiesa cattolica. La teologia vede in questo poema la via del bene per gli uomini e l’anima purificata alla fine riesce a comprendere la verità della fede.

Nel dibattito sono intervenuti il prof. Genoveffo Pirozzi, il prof. Gianpaolo Bortone, il prof. don Francesco Duonnolo e la prof.ssa Maria Mazzarella.

Al termine, il direttore dell’I.S.S.R., saluta e ringrazia tutti i partecipanti in particolare gli studenti della stessa Facoltà.