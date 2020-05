De Florio (Cisas): “Litorale domizio, ancora abbandonato a se stesso”

CELLOLE – “I cittadini, che sono riusciti a raggiungere le proprie case sul litorale domizio, hanno trovato le strade di Baia Sud, Baia Morena e Baia Felice ancora piene di rifiuti, cumuli di pini, chiusini stradali intasati col verde pubblico ed illuminazione completamente trascurati, mentre i lidi ancora regolarmente da ripulire e da organizzare la riapertura”. E’ quanto afferma Mario DE FLORIO, Segretario Generale regionale del Sindacato CISAS, il quale, non a caso, in più occasioni – aveva già evidenziato quanto ora lamentato dai residenti, che pagano i servizi per un intero anno ma realizzati solo per pochi giorni nel periodo estivo.

La Cisas era sicura che, con la gestione commissariale del vice prefetto Mazzarella, tutta la zona mare, sempre trascurata dai precedenti amministratori, poteva essere ben sistemata. Ciò, anche perché – chiuse da tempo le Scuole – i proprietari delle abitazioni avrebbero potuto anticipare la villeggiatura, anche in considerazione della successiva riapertura delle stesse Scuole.

Sul posto, anche per verificare le lamentele giunte anche allo Sportello del Cittadino – Cisas, si sono recati anche vari delegati della Cisas, i quali hanno avvertito l’esigenza di richiedere interventi urgenti per pulire tutta la zona mare, specie le strade interne.

Ciò, anche in considerazione che la nuova Società di raccolta rifiuti ha iniziato già da tempo la sua attività, che sembra essere ristretta al solo centro cittadino.

Urge, secondo la Cisas, pulire le strade, curare il verde pubblico, potenziare l’illuminazione, pulire i serbatoi e le condotte acqua nella zona mare anche per evitare – come avvenuto negli anni scorsi – che la reginella la faccia da padrone.