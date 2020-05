De Luca a Caserta: Presto completeremo il Policlinico”

Caserta. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca si è recato nella mattinata di oggi oltre che al Covid hospital di Maddaloni anche in quello di Caserta. Al centro dell’ attenzione le strutture dedicata all’ emergenza sanitaria Coronavirus.

Vincenzo De Luca , accompagnato dal Consigliere Regionale Stefano Graziano ,ha fatto visita anche al nuovo Ospedale di via La Pira che a distanza di 20 giorni dall’ inizio dei lavori è ormai in via di definizione. La nuova struttura, costruita in tempi record, prevede nuovi posti di terapia intensiva.

Soddisfatto è apparso sia il Presidente della Regione Campania che il Consigliere Regionale e Presidente della Commistione Sanità della Campania Stefano Graziano il quale ha anche comunicato che De Luca ha avviato un confronto con L’ università , nel mirino il completamento del Policlinico.

