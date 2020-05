De Luca , in Campania ristoranti e pizzerie apriranno giovedi’ 21 maggio

” Nessuno vada a curarsi in altri Ospedali , abbiamo dimostrato con i fatti che abbiamo in Campania le strutture piu’ efficaci“. Con queste parole il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha iniziato a parlare ai cittadini della Campania nelle consueta diretta informativa con i cittadini.

Una vera e propria arringa nella quale il Presidente non ha ancora una volta risparmiato colpi sia contro il Governo sia contro le forze di opposizione.

“Non tutti sanno che- ha detto- in Campania e’ stata inviata dal Governo centrale la meta’ dei tamponi rispetto a tutte le regioni d’Italia e, addirittura, un terzo rispetto al Veneto. Stesso discorso per le mascherine : il Governo ha mandato alla Campania mediamente solo un terzo rispetto al numero fatto pervenire a tutte le altre regioni d’Italia”.

“E’ iniziata la Fase 2 –ha dichiarato– vi invito a non sottovalutare il fatto che la Campania come densità è la regione piu vasta d’ Italia. Se sbagliamo adesso ci sarà un’ ecatombe”.

De Luca ha poi ribadito come la Sanita’ Campana si sia rinforzata e valorizzata con nuove strutture ospedaliere oltre che con quelle che durante questi cinque anni sono state riaperte dall’Amministrazione Regionale dopo un periodo di chiusura.

Non è mancato nel discorso del Presidente un passaggio preciso sul Policlinico di Caserta :” “Abbiamo parlato con il Rettore dell’Universita’ – ha affermato– se ,nei prossimi giorni non si risolverà il contenzioso in atto, provvederemo a nominare un Commissario ad hoc per garantire la prosecuzione dei lavori che devono assolutamente riprendere”.

Alla fine della diretta, pero’, De Luca annuncia la novita’: mentre il Governo ha disposto l’apertura di tutte le attivita’ di ristorazione da lunedi’ 18 maggio, il Presidente , ancora una volta, detta le ” regole” della Campania”.

Difatti , ristoranti e pizzerie apriranno la prossima settimana ma a partire da giovedi’ 21 maggio.

” Non consentiremo ai gestori di ristoranti e pizzerie-ha dichiarato il Presidente– di aprire le proprie attività prima di giovedi 21 maggio. Tutti , infatti, dovranno sanificare i loro locali e fornirsi di pannelli divisori fra un tavolo e un altro . Cio’ per consentire ai ristoratori di disporre i tavoli ad un metro di distanza e non a due come previsto. Crediamo sia piu’ utile perdere qualche giorno in piu’ per organizzarsi e aprire per sempre piuttosto che aprire e poi essere costretti a chiudere per sempre”.

Stesso discorso valido anche la gestione degli stabilimenti balneari.

“In Campania, aprire le spiagge con gli ombrelloni a 5 metri di distanza-ha precisato- equivarrebbe a d impedire a molte attivita’ del settore di aprire in quanto il nostro litorale, specie la Costiera Amalfitana, e’ caratterizzato da spiagge piccole”.

“Nei prossimi giorni- ha concluso– presenteremo un progetto idoneo a consentire a tutte le spiagge della Campania di poter aprire”.

Il Presidente poi ha anche dato il via libera a tutte le altre attività con orari che vanno dalle 7, 30 fino alle 23.