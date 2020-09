De Luca, scuola/Apertura dopo le elezioni, tamponi per i docenti e 3000 euro ai Dirigenti per l’acquisto dei termoscanner

Campania, scuola-Nel corso di un intervento a Valle della Lucania,De Luca torna a parlare di scuola, di termoscanner e di misure straordinarie relative ai tamponi per il personale scolastico.

“Abbiamo deciso questa notte con la task force regionale di mettere in piedi un piano straordinario per i tamponi di tre mesi, per coinvolgere tutte le strutture pubbliche e private per avere nell’arco di 6-24 ore i risultati dei tamponi”

Le motivazioni di tale scelta risiedono nel fatto che

“La struttura regionale è già sovraccarica per i tamponi da chi viene dall’Estero o dalla Sardegna. Abbiamo un trend di 6000 tamponi al giorno ma i tempi per i tamponi sono diventati troppo lunghi per quelli che sono i tempi per l’apertura dell’anno scolastico”

Sulla data di apertura, De Luca si è così espresso

“decideremo lunedì che si proroga l’apertura dell’anno scolastico perché in queste condizioni è irresponsabile aprire l’anno scolastico. Andiamo a a dopo le elezioni, facciamo questo piano straordinario che renderà obbligatorio il tampone per tutto il personale scolastico, circa 160mila persone”