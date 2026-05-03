Decreto Lavoro, plauso di Confcommercio al provvedimento

Bene il Decreto Primo Maggio ma tempi certi affinché produca effetti concreti nel mondo del lavoro. Questa la posizione ufficiale di Confcommercio Caserta in relazione al nuovo provvedimento del Governo con il quale è stato introdotto il ‘salario giusto’ e prorogati incentivi e bonus per le assunzioni di giovani e donne e per chi opera nelle aree Zes. ‘La nostra valutazione del Decreto Lavoro – spiega il presidente provinciale di Confcommercio Caserta, Lucio Sindaco – è positiva perché riconosce il ruolo centrale delle imprese sane e della legalità, considerati i pilastri dello sviluppo, con un’attenzione concreta a giovani, donne e Mezzogiorno. Gli incentivi all’occupazione, con esoneri contributivi fino al 100%, costituiscono una leva importante per stimolare nuove assunzioni e stabilizzazioni, riducendo il costo del lavoro e favorendo l’emersione di rapporti regolari. Particolarmente rilevante, anche sul piano politico, è la scelta di rafforzare il modello della contrattazione collettiva, quale strumento di garanzia del ‘salario giusto’. Il decreto valorizza infatti i contratti collettivi nazionali maggiormente rappresentativi come riferimento per la definizione dei minimi retributivi, contrastando fenomeni di dumping contrattuale e forme distorsive della concorrenza. In questa direzione – continua il presidente Sindaco – va letta anche la logica degli incentivi alle imprese che operano nel rispetto delle regole: sostenere chi applica correttamente i contratti significa promuovere un sistema economico fondato su qualità del lavoro, equità e responsabilità sociale, evitando scorciatoie che penalizzano lavoratori e imprese virtuose. Di rilievo è inoltre l’intervento contro il caporalato digitale, che introduce obblighi stringenti per le piattaforme e rafforza le tutele dei lavoratori, riportando trasparenza e legalità in un settore in forte espansione. Importanti segnali arrivano infine anche sul fronte della conciliazione famiglia-lavoro e della previdenza, con strumenti che incentivano modelli organizzativi più sostenibili e una maggiore tutela dei percorsi di vita e lavoro’. Alla luce di tutto ciò l’Associazione di categoria chiede che si proceda in modo spedito. ‘Il tema dell’attuazione – conclude Sindaco – resta decisivo. Servono tempi certi e strumenti operativi efficaci affinché le misure producano effetti concreti. Confcommercio Caserta ribadisce il proprio impegno a collaborare con istituzioni e parti sociali per trasformare il decreto in un’opportunità reale di sviluppo, occupazione di qualità e rafforzamento della legalità economica sul territorio’.