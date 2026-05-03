Summit alla Reggia con Cottarelli, Mieli e Treu

Si è svolta questa mattina la seconda sessione del summit “Il lavoro tra memoria e futuro”, organizzato dalla Fondazione Orizzonti in collaborazione con Confindustria Caserta. La giornata, che ha avuto come tema “Il lavoro come questione politica e sociale”, è stata moderata dal giornalista Paolo Mieli.

La mattinata si è aperta con il keynote di Carlo Cottarelli “L’evoluzione del lavoro tra trasformazioni globali e scenari futuri”. L’economista ha ricostruito i principali fenomeni che hanno modificato la distribuzione del reddito nei Paesi occidentali: globalizzazione, crescita degli scambi economici, progresso tecnico, migrazioni e calo demografico. «La globalizzazione – ha sostenuto Cottarelli – ha portato un’immissione molto forte di lavoro nel mondo rispetto al capitale, quindi il “prezzo” del lavoro si è ridotto rispetto al compenso del capitale».

Il primo panel, “Il lavoro tra crisi globali e nuovi equilibri sociali”, ha visto gli interventi dell’economista Alan Friedman, collegato dalla Thailandia, dell’europarlamentare Brando Benifei, dell’assessore alla Partecipazione attiva e all’Immagine del Comune di Napoli Carlo Puca e del deputato Agostino Santillo. Il confronto ha riguardato l’impegno europeo sulla trasformazione del lavoro, l’impatto di intelligenza artificiale, quantum computing e Internet delle cose a livello globale e la necessità di educare i giovani all’uso delle nuove tecnologie, senza affidarsi soltanto a divieti e a regole restrittive.

L’eccessiva attenzione verso le tecnologie digitali non deve far dimenticare il valore del lavoro agricolo. Il tavolo “Il lavoro che ritorna: la terra come nuova centralità” ha visto gli interventi di Enrico Amico, presidente di Demeter Italia, Cesare Avenia, presidente del Consorzio Vitica, Marco Cerreto, deputato della Repubblica, Franco Pepe, chef e imprenditore, e Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop. Dal dibattito è emersa la necessità di promuovere un’agricoltura più avanzata, rispettosa dell’ambiente, in grado di attrarre i giovani e rafforzare il legame tra sviluppo agricolo, patrimonio enogastronomico e turismo del food, puntando a un modello più glocalista per contrastare la globalizzazione selvaggia.

L’assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Campania, Angelica Saggese, è intervenuta con alcune riflessioni sui cambiamenti strutturali del mondo del lavoro, sottolineando che la loro gestione va governata indipendentemente dagli squilibri geopolitici. Le sue parole: «Il mantra è sempre lo stesso: investire sul capitale umano. Perché penso che il vero elemento di differenza per poter rendere la nostra Campania sempre più competitiva è investire sul capitale umano. Abbiamo un patrimonio di giovani che non dobbiamo assolutamente disperdere perché altrimenti viene meno il futuro della nostra regione, della nostra nazione, oserei dire».

Piuttosto ottimista lo sguardo di Tiziano Treu, già ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha concluso la giornata ribadendo come l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie rappresentino una grande opportunità, a condizione di saperle gestire con responsabilità e investire in formazione. La posizione di Treu: «Qualcuno fa le previsioni che l’intelligenza artificiale distruggerà molti lavori. In realtà poi le previsioni dicono no. Certo che ne distrugge molte, cambia soprattutto le competenze, ma crea altre molte possibilità, quindi dipende dall’uso». Con le sue parole Treu ha aperto in pratica il tema della giornata di domani: tenere salde le radici nel passato mentre si impara a governare il futuro.

Il summit proseguirà domani con la terza e conclusiva giornata, partendo dal tema «Orizzonti del lavoro: tecnologia, umanità e futuro». Sarà un momento di riflessione profonda sulle trasformazioni che interessano il mercato dell’occupazione. La giornata, moderata dal giornalista Nicola Porro, prende il via alle 10,30 con i saluti istituzionali di Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, e Claudio Durigon, sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali.

Il dibattito continuerà con l’analisi di scenario del presidente dell’Inps Gabriele Fava, focalizzata sulla necessità di ripensare le tutele e la sostenibilità del lavoro in Italia all’interno di un mutato contesto sociale. In questa prospettiva, l’innovazione tecnologica assume un ruolo centrale, come verrà evidenziato nell’intervento di Andrea Stroppa. L’Innovation Manager analizzerà l’impatto dell’intelligenza artificiale, interrogandosi sulla natura di questa nuova rivoluzione industriale e sulle sue conseguenze pratiche. Un caso studio di particolare rilievo riguarderà il settore sanitario, dove l’infettivologo Matteo Bassetti illustrerà come le nuove tecnologie stiano trasformando radicalmente la professione medica e il rapporto con il paziente.

Poi, il confronto si sposterà su una dimensione corale attraverso una tavola rotonda dedicata al binomio tra uomo e macchina. Caterina Belletti, presidente di Apt Friuli Venezia Giulia e componente dei consigli di amministrazione di Fs e Gse, Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, Gian Piero Joime, professore universitario e componente del Cda di Enea, e Giancarlo Maresca, presidente dell’associazione «Mani di Napoli», discuteranno della responsabilità etica e professionale che accompagna l’integrazione tecnologica nei vari ambiti produttivi, dall’arte all’energia fino all’alto artigianato. La riflessione si allargherà poi al piano politico e sindacale con un dialogo istituzionale che vedrà protagonisti Andrea Orlando e Maurizio Sacconi, entrambi già ministri del Lavoro, Gianpiero Zinzi, deputato della Repubblica, e Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil. Il confronto punterà a definire l’agenda per il futuro, cercando di individuare quali siano le occupazioni destinate a resistere e come governare il cambiamento.

I saluti finali saranno affidati a Giuseppe Menniti, presidente della Fondazione Orizzonti, e Luigi Della Gatta, presidente di Confindustria Caserta. E verrà lanciato ufficialmente l’appuntamento al Summit del 2027.