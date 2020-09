Delmastro (FdI): “Su De Luca aleggia una pesantissima questione morale”

Napoli – Enzo Rivellini, Dirigente nazionale FdI e candidato alle elezioni regionali in Campania, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per presunte irregolarità nell’aggiudicazione di una “Procedura di evidenza pubblica finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per lavori di manutenzione dei porti di interesse della Regione Campania”, indetta con con Decreto Dirigenziale 229 del 12.07.2019.

“Questo esposto è solo un’altra delle cose stranissime di cui il Governatore è protagonista – ha affermato Rivellini – L’impresa, che ha già lavorato con lui a Salerno, si è aggiudicata gli appalti dei porti turistici, nonostante in fase di bando abbia presentato un documento che andava rigettato, non conforme alle regole istruttorie. (Alleghiamo esposto).

Credo che il Governatore sia ormai il politico italiano con più indagini a suo carico. Già dagli esordi, appena eletto, riuscì a evitare l’applicazione della legge Severino nei suoi confronti, grazie ad un “miracolo” del giudice, moglie di un funzionario della Sanità indagato, assieme ad uno stretto collaboratore del Presidente, per degli accordi poco chiari. Fino ad arrivare alle indagini, decine di indagini, sui fondi per l’emergenza COVID.

È “ simpatico” poi ricordare la strana vicenda del suo assessore poi suo candidato all’Europarlamento, Roberti, che era Magistrato a Salerno quando lui era Sindaco…”.

Andrea Delmastro, Deputato di Fratelli d’Italia, che ha preso parte alla conferenza stampa, ha sottolineato come per De Luca esista “un’enorme questione morale, di cui i campani iniziano a rendersi conto, iniziano a scoprire che oltre all’incapacità c’è altro. Le tantissime inchieste a carico della filiera di potere ‘Deluchiana’, i milioni di euro spesi durante l’emergenza Covid per prestazioni sanitarie mai erogati, e concessi alla Sanità privata a discapito di quella pubblica, sono problemi che l’Ayatollah laico delle dirette su Facebook non potrà nascondere”.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche Luigi Ferrandino, avvocato penalista che, attraverso il suo studio legale, ha presentato, per conto di Enzo Rivellini, l’esposto alla Procura della Repubblica

L’ESPOSTO