Democrazia Cristiana ed U.N.A.C.: siglato il Protocollo d’Intesa a San Felice a Cancello

SAN FELICE A CANCELLO (CE) – A conclusione di una serie di incontri prelusivi tendenti a verificare possibili collaborazioni, avendo constatato che, seppur per strade diverse, i principi e le finalità di entrambe le Associazioni sono collimanti, si è addivenuti alla stipula di un’intesa.

Nel rispetto delle indicazioni statutarie di entrambe le realtà nonché delle libertà ed autonomie di organizzazione ed azione, tra la D.C. e l’U.N.A.C. è stato convenuto che la Democrazia Cristiana, verificato l’unanime favore dei suoi aderenti, accoglierà nei suoi locali, a titolo gratuito, la Sede dell’U.N.A.C. che potrà usufruire anche dell’uso delle attrezzature e servizi già esistenti e secondo le necessità.

Il Protocollo d’Intesa è stato siglato, sabato u.s., nella Sede della Democrazia Cristiana di S. Felice a Cancello alla presenza di tutti i componenti del Direttivo di Partito guidati dal Segretario Cittadino Avv. Monica Ippolito, dal Segretario Provinciale Sabatino Esposito nonché dal Presidente Provinciale Luigi Passariello.

Per l’U.N.A.C. era presente una nutrita delegazione di aderenti guidati dai responsabili locali nelle persone dei Sig.ri Franco Palumbo ed Andrea Diglio oltre che dal Presidente Regionale Dott. Gaetano Letizia. Da tutti gli intervenuti è stata espressa grande soddisfazione per l’intesa e la convinzione che dalle possibili e convergenti collaborazioni saranno messe in campo azioni finalizzate allo sviluppo ed alla crescita umana, sociale e culturale della nostra sofferente Comunità. L’incontro si è concluso con la firma congiunta, DC-U.N.A.C., del Protocollo e con un brindisi Augurale.