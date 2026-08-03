Denunciato dalla Polizia per detenzione e spaccio di droghe.

Questa mattina, nell’ambito di una mirata attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti nel Comune di Maddaloni, la Polizia di Stato di Caserta ha denunciato in stato di libertà un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il personale della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni ha controllato un giovane che si trovava a piedi in Piazza Generale Ferraro.

Nel corso degli accertamenti, gli agenti hanno rinvenuto uno spinello già confezionato e pronto per essere consumato, nonché altri tre involucri occultati all’interno di un pacchetto di sigarette.

La perquisizione è stata quindi estesa al domicilio del 22enne, dove i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato circa 7 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello intriso della medesima sostanza.

Al termine delle attività, il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.