Didattica a distanza – All’I.C. DD1 “Cavour” di Marcianise inviati i fondi per acquisto pc e tablet

MARCIANISE – Presso l’Istituto Comprensivo DD1 “Cavour” di Marcianise, di cui è dirigente scolastico il professore Aldo IMPROTA, sono giunti i fondi destinati dal MIUR per l’acquisto di Pc e tablet da affidare in comodato d’uso agli studenti che ne sono sforniti al fine di poter potenziare la didattica a distanza alla quale questo maledetto COVID-19 ha, obtorto collo, costretto gli istituti scolastici e gli studenti.

La Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina ha firmato dall’inizio di marzo il decreto ministeriale per distribuire alle scuole, in attuazione del decreto legge del governo “Cura Italia”, 85 milioni per il potenziamento della didattica a distanza. Di questi, 10 milioni di euro saranno utilizzati dalle istituzioni scolastiche per favorire l’utilizzo di piattaforme e-learning e per dotarsi immediatamente di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o per potenziare quelli già in loro possesso.

Ponendo attenzione anche ai criteri di accessibilità per le ragazze e i ragazzi con disabilità. Nel corso della mattina di sabato, 11 aprile 2020, il dirigente scolastico Aldo Improta ha chiesto aiuto alla locale sezione della Protezione Civile che, grazie al Coordinatore della protezione civile Giuseppe GOLINO, ha potuto reperire la strumentazione informatica che ha provveduto ad assemblare.

Grazie al personale della Protezione Civile, il dirigente Improta personalmente li ha consegnati alla P.C. che li distribuirà sul territorio” “La cosa più bella” ha affermato Improta – “è stata la sinergia tra la scuola e la protezione civile che appena ho inviato la richiesta scritta al Commissario Prefettizio subito si sono attivati contattandomi e rasserenandomi che tutto si poteva fare stamani”.