Didattica digitale integrata: distribuiti 85 milioni di euro del ‘Decreto Ristori’.

Del Monaco si complimenta con il ministro Azzolina.



Oggi, 2 novembre 2020, la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato il decreto che assegna alle scuole gli 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata stanziati dal ‘Decreto Ristori’.

È un ulteriore traguardo raggiunto con volontà e determinazione dalla nostra ministra pentastellata, e ne siamo orgogliosi.

La scuola, in questo particolare periodo storico, ha dovuto fare i conti con le improvvise difficoltà cercando di trovare rimedi duraturi ed efficaci. Questo è stato da sempre uno degli obiettivi primari della ministra Azzolina.

Questi preziosissimi fondi serviranno agli Istituti scolastici per l’acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti.



Gli 85 milioni sono stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e dell’indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Dunque un vero e proprio studio oculato e mirato, per non lasciare nessuno indietro.

Lo stesso parametro, è bene ricordarlo, era stato utilizzato a marzo per la distribuzione delle risorse per la didattica digitale previste dal decreto ‘Cura Italia’; ma questo nuovo stanziamento potrà consentire alle scuole l’acquisto, in base alle singole necessità, di oltre 200mila nuovi dispositivi e oltre 100mila connessioni.

Per la Campania, ad esempio, sono stati stanziati 10.644.051,87 €. Una cifra notevole, che sarà distribuita, a seconda della maggior esigenza, negli istituti e nelle scuole delle varie province.



In questi mesi, va pertanto riconosciuto, il Ministero dell’Istruzione non ha mai smesso di investire sul digitale a scuola, capitalizzando gli sforzi fatti durante la sospensione delle attività didattiche in presenza e cercando di trasformare la crisi in opportunità, con interventi che resteranno in dotazione alle scuole e anche attraverso la formazione del personale. È bene ricordare quanto fatto, perché dei risultati ottenuti beneficeranno anche in seguito migliaia di studenti, oltre la pandemia, oltre il presente.

Per la prima volta, forse,la scuola fa un lungo passo in avanti. Un sentito plauso a Lucia Azzolina.