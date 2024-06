Dieci candeline per il Panathlon International club Fracta Major Atellano

Nell’incantevole cornice del ristorante “Paradisoblanco” sulla collina di Posillipo (NA) si è svolta la serata di festeggiamenti per i dieci anni dalla fondazione del Panathlon International club Fracta Major Atellano diretto dal presidente Dott.ssa Flora Scelza magistrato e moglie del past president nonché presidente nazionale del collegio di garanzia statutaria del Panathlon distretto Italia Avv. Franco Capasso. Presenti tutto il direttivo del club e le officer cerimoniere Prof.ssa Silvana Virgilio segretario generale, Prof.ssa Anna Capezzuto tesoriera, Avv. Veruska Vitale. Quattro donne al timone di un club che presenta il maggior numero di donne iscritte a un club Panathlon in Campania e in Italia.

Momenti di ringraziamenti a momenti di convivialità

con la kermesse organizzata da Dario Duro manager della ristorazione e del settore turistico alberghiero e Fiduciario A.M.I.R.A.(Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi) Sezione Napoli Campania, Alberto Sorrentino direttore Hotel Paradiso, Restaurant Manager Paradisoblanco con Ciro Caruso socio AMIRA, hanno partecipato il presidente del Panathlon club Costiera Sorrentina e Vesuvio Comm. Liberato Esposito con il past president Avv. Franco Vangone, il governatore dell’area 5 del Panathlon distretto Italia sezione Marche e Emilia Romagna dott. Ripanti Stefano medico sportivo e specialista di medicina dello sport, i magistrati Raffaella Genovese e Annamaria Beneduce, l’avvocato Peppino Gambardella, l’imprenditore Michele Piccolo patron di centri commerciali in tutta la Campania.

Presenti autorità religiose e militari che hanno onorato il sigillo ai valori del Panathlon:

“principio di lealtà, lotta al doping, principio di non violenza, non discriminazione, riservatezza, imparzialità, integrazione sociale, onorabilità degli organi sportivi, diffusione dei valori dello sport e della vita nelle scuole, integrazione dei diversamente abili e tanto altro ancora.”

Il “Trio Do Sol” composto da Carmine Pignalosa, Rita Nappi e Vittorio Capo, ha allietato tra i tavoli la gustosa cena preparata dallo chef del ristorante.

A Mezzanotte Fuochi D’ Artificio

Gli ospiti sono rimasti affascinati per lo spettacolo pirotecnico dei fuochi d’artificio accesi a Mergellina sul meraviglioso lungomare che accennavano al benvenuto di mister Antonio Conte nuovo allenatore del calcio Napoli. Soddisfatto dell’evento

Soddisfatto dell’ evento il fondatore del club Fracta Major Atellano Avv. Franco Capasso che in dieci anni ha portato il club in luoghi difficili come le scuole del Parco Verde a Caivano, le Salicelle di Afragola, Scampia, Caserta, Lasciano, Frattamaggiore e tante altre realtà in cui sono presenti giovani disagiati che fanno bisogno di sostegno e ottimismo per evitare ricorso a droga e delinquenza.

Le foto della serata sono state scattate dal fotoreporter Vito Cerbone.