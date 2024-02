DIOCESI DI CASERTA: DOPPIO APPUNTAMENTO PER LE INIZIATIVE DELL’UFFICIO DELLA PASTORALE DELLA SALUTE

Nell’ambito delle iniziative per il mese della salute, organizzate dall’Ufficio della Pastorale della Salute della Diocesi di Caserta diretto da don Antonello Giannotti, coadiuvato da Marco Lugni, Giancarlo Infante, Antonietta Rispoli, Antonia Di Pippo e Maria Celeste Foglia, il primo appuntamento è sabato 10 febbraio presso la biblioteca Diocesana alle ore 9.30 con la tavola rotonda “La vita ci sorprende” , dopo i saluti del Vescovo Pietro Lagnese, introdotta e moderata dalla preside Antonia Di Pippo, ci saranno gli interventi dell’avv. Fernanda D’Ambrogio dell’Associazione Centogocce ODV, dell’avv. Maria Celeste Foglia Comunione Mariana Onlus, del dott. Roberto Malinconico, psicologo – responsabile UOC dipendenze, della prof.ssa Giuseppina Farina dell’Associazione “Noi voce di donne” e della prof.ssa Rosalia Pannitti presidente del comitato provinciale Unicef di Caserta. Il secondo appuntamento è per giovedì 15 febbraio alle ore 9.30 presso l’Aula Magna dell’Aeronautica Militare in viale Ellittico a Caserta per la lectio nell’ambito del progetto di rete tra l’ufficio pastorale della salute e di alcuni istituti superiori “Costruire la salute per costruire la vita” in collaborazione con l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, relatrice la dott.ssa Katherine Esposito, direttore U.O.C. Endocrinologia Malattie del metabolismo, professore ordinario di scienza dell’alimentazione dell’Università Federico II di Napoli. L’evento sarà moderato dalla prof.ssa Marianna Pignata docente ordinario diritto dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.