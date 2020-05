Disposta la riapertura dell’Ufficio Immigrazione da parte del Questore di Caserta

CASERTA – Il Questore di Caserta Antonio Borrelli ha disposto la riapertura al pubblico a far data da lunedì 18 maggio degli sportelli dell’Ufficio Immigrazione.

Sarà un avvio graduale, distinto in fasi, che prevede in un primo momento la sola consegna dei permessi di soggiorno elettronici e cartacei, secondo l’allegato calendario in ordine alfabetico, pubblicato anche sul sito internet della Questura di Caserta e raggiungibile all’indirizzo https://questure.poliziadistato.it

La macchina organizzativa messa in campo dal Questore contempera le esigenze sanitarie volte al contenimento del contagio da coronavirus e quelle relative ad una agevole fruizione dei servizi offerti all’utenza.