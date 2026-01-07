Disturbo della quiete pubblica e insulti ai Carabinieri: due denunce

Nella mattinata odierna, a Piedimonte Matese, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà due uomini, ritenuti responsabili di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta al Numero Unico Europeo di emergenza “112”, relativa alla presenza di alcune persone in atteggiamento molesto nei pressi dello stadio comunale. In particolare, i soggetti segnalati stavano arrecando disturbo alla quiete pubblica colpendo ripetutamente con calci e pugni le porte in ferro dell’impianto sportivo.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno individuato due uomini, rispettivamente un 45enne del luogo, gravato da precedenti di polizia, e un 28enne residente nel vicino comune di San Potito Sannitico, incensurato. Entrambi si trovavano in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di bevande alcoliche.

Nel corso delle operazioni di controllo, alla richiesta di esibire i documenti di identità, i due soggetti hanno reagito con atteggiamento ostile, inveendo verbalmente contro i Carabinieri, oltraggiandoli e minacciandoli, ostacolando le attività di identificazione.

Alla luce di quanto accertato, i militari hanno proceduto a deferire entrambi in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stata informata dall’Arma che procede.