“Divinamente Romantici”/Il 30 settembre, alla Reggia di Caserta, sabato pomeriggio in musica con il concerto dell’Orchestra Filarmonica Campana

Nuovo appuntamento con la grande musica alla Reggia di Caserta.

Nella Cappella Palatina un pomeriggio in musica sarà quello di sabato 30 settembre, a partire dalle ore 17:30, in compagnia dell’Orchestra Filarmonica Campana, diretta da Szymon Makowski, che si esibirà in “Divinamente romantici”.

Il programma prevede il concerto per pianoforte e orchestra in do minore n. 2 op. 18 di Sergiej Rachmaninoff, la sinfonia Luisa Miller di Giuseppe Verdi e il poema sinfonico per orchestra ‘Les Préludes’ di Franz Liszt.

Al pianoforte Schaghajegh Nosrati.

Direzione artistica della XIV stagione concertistica 2022/2023 “Corrispondenze” di Giulio Marazia.

Approfitta del biglietto Serale Appartamenti che dalle 17 ti consente di visitare il Palazzo Reale e assistere al concerto a soli 4 euro. L’iniziativa, selezionata nell’ambito del Piano di Valorizzazione partecipata della Reggia di Caserta, rientra nel costo ordinario del biglietto/abbonamento al Museo.

Biglietti disponibili in biglietteria e online su TicketOne.