Dodici Giorni, romanzo d’esordio di Amalia Marro

Amalia Marro, è una giovane autrice esordiente di Caserta. Il suo primo romanzo, Dodici Giorni, ha visto la luce il 18 novembre scorso. Parla di sé come una “musicista occasionale” e un’“autrice-in-corso” (come si legge sui cartelli dei lavori in autostrada), con una smodata passione per la lettura. Dopo anni passati tra Paesi Bassi e Belgio, oggi è di nuovo in Italia, e si occupa di Letterature Comparate, Filologia Germanica e Studi degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi. Inoltre, è molto attiva sui social: sul suo profilo Instagram @vypergram, parla di temi diversi, e in particolare self-love, equality e salute mentale.

Il romanzo è stato frutto di un lungo lavoro di gestazione, con un editing del testo curato dalla editor freelance Gloria Macaluso, mentre la splendida copertina e i dettagli grafici sono opera dell’artista casertana Madame Pillow, al secolo Laura Fusco.

Ma adesso vediamo qualcosa su Dodici Giorni. Il genere è quello della narrativa bianca, un mix tra romanzo di formazione e romanzo rosa, ma potrebbe anche essere definito come una storia di vita quotidiana. Qualcosa che potrebbe accadere a chiunque. Amore, amicizia e perdita colpiscono i personaggi attraverso un viaggio nel tempo articolato in dodici giorni, tra gli anni dell’adolescenza e della prima età adulta, sullo sfondo della piccola cittadina di Starbright Beach, invenzione dell’autrice, e dell’enorme Manhattan.

I protagonisti si chiamano Angel McMahon, Ray Johnson e Edge Baker, e i loro amici, Jennifer, Sean, Sherry e Thunder. Questi giovani ragazzi diventeranno adulti affrontando i primi grandi amori, le responsabilità, le scelte più difficili e dolorose, mentre i rapporti tra loro si complicano irrimediabilmente. Una cosa è certa, niente sarà più lo stesso!

Noi abbiamo già ordinato le nostre copie, e voi?