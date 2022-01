DOMENICA 30 GENNAIO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’OPEN DAY ALL’ISTITUTO “TERRA DI LAVORO”

Domenica 30 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00, all’istituto “Terra di Lavoro” avrà luogo un nuovo appuntamento con l’Open Day.

Alunni e genitori delle scuole secondarie di primo grado, potranno avere particolari spiegazioni sui vari indirizzi del nostro secolare Istituto presieduto da Emilia Nocerino. Infatti, coordinati dalla prof.ssa Mariella Straniero, i futuri allievi troveranno ad aspettarli un team di docenti ed allievi pronto a seguirli nella scelta dell’indirizzo formativo, fornendo loro l’assistenza per l’iter d’iscrizione per i vari indirizzi, ovvero S.I.A. (Sistemi Informativi Aziendali), presente nel nostro istituto da decenni, Grafica e Comunicazione, R.I.M. (Relazioni internazionali per il Marketing), A.F.M. (Amministrazione Finanza e Marketing), l’indirizzo Sportivo, l’indirizzo Turistico ed il Liceo Musicale primo ad essere istituito a Caserta. L’indirizzo turistico – evidenzia il prof. Sebastiano Marras – è particolarmente dedicato a chi vuole promuovere il turismo e la sua immagine nel territorio. Imparerai tre lingue straniere, potrai partecipare all’Erasmus, viaggiare in Europa per consolidare la tua comunicazione, fare stage in Italia e all’estero, fare da hostess e steward nei principali eventi sul territorio. Sbocchi professionali del Perito in Turismo – sottolinea Marras – sono il proseguimento degli studi con l’accesso a tutte le facoltà universitarie, la libera professione e il lavoro dipendente. Se ami l’arte e la musica – evidenzia il coordinatore prof. Ugo Savino D’Alterio – vieni a scoprire il “Liceo Musicale Terra di Lavoro”, imparerai a suonare due strumenti musicali e a cantare da professionista grazie alle lezioni individuali dei nostri maestri, scegli tra canto, strumenti a corde, strumenti a fiato, percussioni. Siamo pronti per questo nuovo appuntamento con l’Open Day” – sottolinea la preside Emilia Nocerino, non servono prenotazioni, puoi venire direttamente domenica mattina, ti aspettiamo a scuola, nel rispetto della normativa anti Covid 19, per visitare i numerosi laboratori, il caffè letterario, la storica biblioteca, il teatro, l’attrezzata palestra, il campo di calcetto in erba sintetica, le aule dotate di modernissime lavagne interattive multimediali. Fai la scelta giusta, vieni a conoscere la nostra offerta formativa, non mancare, “All you need is here” ovvero “Tutto ciò di cui hai bisogno è qui”.