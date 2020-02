Domeniche dell’Arte a Maddaloni

Domenica 16 febbraio continuerà l’attività delle “Domeniche dell’Arte”. Ancora una volta sarà l’antichissima Maddaloni ad ospitare studiosi ed appassionati della storia dell’arte. La manifestazione, che avrà inizio alle ore 15 e terminerà alle ore 17.30, vedrà la visita guidata di alcune storiche chiese maddalonesi: l’arcipretura di San Pietro Apostolo, la chiesa dell’Immacolata (denominata anche de’ Cappuccini) e la chiesa del Carmine.

La manifestazione delle “Domeniche dell’Arte” è voluta da don Valentino Picazio, direttore del Centro Apostolato Biblico. Sono state tantissime le chiese che nel corso di un anno e mezzo sono state oggetto di visita guidata con esperti. Quest’anno l’attenzione è stata incentrata su Maddaloni, proprio per riscoprire una realtà storica ed artistica, che negli ultimi anni è stata alquanto negletta da parte di tutti, cittadini ed istituzioni. Gli appuntamenti maddalonesi hanno visto, però, la piena collaborazione dell’Associazione Culturale Musicale Onlus “Aniello Barchetta”, diretta dal maestro Antonio Barchetta, che sarà presente anche domenica prossima.

La storia e le emergenze artistiche delle chiese saranno illustrate dalla d.ssa Maria Rosaria Rienzo, già direttrice del Museo Civico. L’incontro sarà introdotto, come di consueto, da don Valentino Picazio.

Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 7 marzo alla chiesa di Maria SS. Immacolata di Maddaloni di via Roma, ove è sepolto il padre cappuccino Francesco Mercorio, servo di Dio.