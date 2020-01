DOMENICO ESPOSITO CI LASCIA: UN GRANDE LAVORATORE.

DI CARMINE ELISEO

San Felice a Cancello- Nonostante tutti gli sforzi fatti dell’ equipe della cardiochirurgia della Clinica San Michele , per Domenico Esposito non c’è stato niente da fare . Dopo due giorni di terapia intensiva, ha lasciato questa terra per trovare conforto in Cielo.

Addolorato il fratello Sabatino Esposito, segretario provinciale della Democrazia Cristiana, che alcuni giorni fa, nello studio di un noto avvocato di recale, aveva espresso le sue preoccupazioni per questo intervento delicato che il fratello Domenico doveva affrontare.

I funerali si terranno alle ore 12.00 di domani ,domenica 26 gennaio, nella chiesa di Cancello frazione di San Felice a Cancello. Condoglianze dall’intera comunità e dalla direzione del nostro giornale online Belvedere News a tutti i familiari.