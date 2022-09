Don Michele festeggia i 53 anni di sacerdozio

Maddaloni – Ieri sera don Michele, parroco della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo, antica chiesa del centro storico di Maddaloni, ha festeggiato i suoi 53 anni di sacerdozio. Una comunità che è diventata famiglia, un gruppo coeso ed affiatato di collaboratori è stato ben felice di festeggiare con lui questa ricorrenza. La cena si è tenuta al ristorante ” Le 2 querce”.

Riportiamo il pensiero e gli auguri di uno dei pilastri di questa comunità, Enzo Del Giudice, portavoce di tutta la squadra: ” E’ stato bello stare insieme e dimostrare l’amore è il calore di una comunità che da decenni cammina insieme. Su questo amore piantiamo con radici forti il nostro augurio per te caro don Michele. 53 anni di sacerdozio ti hanno riempito di polvere i piedi, fatto tremare chissà quante volte e caricato sulle spalle i dubbi di centinaia di persone. 53 anni di sacerdozio ti hanno però anche fatto sperimentare in modo incredibile la misericordia di Dio, capace di prendere la debolezza umana e trasformarla in forza di fede per il singolo e per la comunità tutta. Grazie don Michele. “