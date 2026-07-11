Il Capua Film Fest lancia il “Golden Ticket”: un solo fortunato entrerà gratuitamente al Teatro Ricciardi… per tutta la vita

CAPUA – Un solo biglietto. Un solo vincitore. Un’opportunità destinata a rimanere unica.

In occasione della V edizione del Capua Film Fest, il Teatro Ricciardi di Capua presenta una delle iniziative più originali della sua storia: il Golden Ticket, un esclusivo biglietto dorato che garantirà al suo possessore l’ingresso gratuito a vita a tutti gli eventi organizzati dal Teatro Ricciardi.

Film in programmazione, spettacoli teatrali, rassegne ed eventi culturali: chi troverà il Golden Ticket potrà vivere il teatro senza più acquistare un biglietto, con l’unica esclusione degli eventi privati o riservati.

L’iniziativa richiama il celebre “biglietto d’oro” della fantasia cinematografica, ma questa volta diventa realtà. Il Golden Ticket sarà stampato in un’unica copia e nascosto casualmente all’interno di uno dei gadget ufficiali del merchandising del Capua Film Fest, proprio come una sorpresa da trovare in una confezione.

Nessuno conoscerà in quale gadget sarà custodito. Esisterà un solo Golden Ticket e una sola persona avrà la fortuna di scoprirlo.

Una volta ritrovato, il possessore dovrà consegnarlo alla biglietteria del Teatro Ricciardi per la convalida ufficiale e la registrazione, trasformando così quel piccolo cartoncino dorato in un pass permanente per vivere il cinema e lo spettacolo dal vivo negli anni a venire.

Dichiarazione

«Il Golden Ticket non è soltanto un premio. È il nostro modo di ringraziare il pubblico che, anno dopo anno, continua a scegliere il Teatro Ricciardi. Volevamo creare qualcosa che facesse sognare, che riportasse tutti a quella meraviglia che si prova quando si apre una confezione sperando di trovare qualcosa di speciale. Il nostro augurio è che chi lo troverà diventi, simbolicamente, parte della storia del Teatro Ricciardi.»

Gianmaria Modugno

Direttore del Teatro Ricciardi e ideatore del Capua Film Fest

Con questa iniziativa il Capua Film Fest conferma ancora una volta la propria volontà di trasformare la partecipazione del pubblico in un’esperienza, rendendo ogni acquisto del merchandising non soltanto un ricordo del festival, ma anche la possibilità di trovare un premio destinato a durare per sempre.

Perché, a volte, il cinema continua anche dopo i titoli di coda.