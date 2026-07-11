Nutrita partecipazione per l’ultima data del Premio Nazionale di Giornalismo Ermanno Corsi – Giacomo Lombardi.

L’ antico borgo di San Lorenzello ( BN) ha ospitato, nella storica dimora di Palazzo Massone, la presentazione del libro di Massimo Franco “Papi, dollari e guerre. Il potere dell’America in Vaticano dai tabù del passato a Leone XIV “(Solferino). Fra testimonianze inedite, il libro racconta come e perché è caduto il tabù che faceva apparire impossibile l’elezione di un Papa “yankee”; ed accompagna il lettore/lettrice lungo oltre cent’anni di Storia per approdare, nel maggio del 2025, in un imponente e sconosciuto complesso nel cuore di Roma: il Collegio Pontificio Nordamericano, dove si è svolto una sorta di pre-Conclave dei cardinali Usa. Un pubblico numeroso e attento ha partecipato all’iniziativa. A Massimo Franco editorialista politico del «Corriere della Sera», la Commissione, composta dal Presidente dell’Ente Culturale Nicola Vigliotti – Alfonso Guarino, dal giornalista Luciano Lombardi d’Aquino – Presidente del Comitato Scientifico, dalla giornalista AnnaRita De Feo Direttore del Premio – e dai giornalisti, componenti del Comitato Scientifico Aldo Balestra e Pierluigi Melillo – ha deciso di assegnare, il Premio Nazionale di Giornalismo: “Giacomo Lombardi – Ermanno Corsi” istituito dall’Ente Culturale San Lorenzo Martire – Nicola Vigliotti, con il patrocinio morale del quotidiano Il Mattino. “Il Premio Nazionale di giornalismo Corsi – Lombardi – vuole avere un occhio rivolto al futuro, senza dimenticare chi ha contribuito a scrivere la storia del giornalismo e valorizzando lo scrigno di bellezza e cultura delle aree interne “ – afferma Alfonso Guarino Presidente dell’ Ente Culturale Nicola Vigliotti.

Post Views: 6