Dopo la Giornata della Disabilità, DiversaMente lancia “3 dicembre tutti i giorni”

Dopo il successo dell’iniziativa social “Non si lascia indietro nessuno… mai!” dello scorso 3 dicembre in occasione della Giornata Internazionale delle persone con Disabilità, l’ODV DiversaMente lancia la campagna di sensibilizzazione “3 dicembre tutti i giorni”.

“ Il 3 dicembre è passato. In quel giorno – spiega la Presidente dell’associazione Rossella Maione – ci siamo uniti tutti per sostenere un unico messaggio ma nel nostro cuore c’è un sogno: vorremmo che fosse la giornata della disabilità tutti i giorni.

Perché istituire un giorno per sensibilizzare, parlare, ricordare un determinato evento, non vuol dire che bisogna ricordarsene solo quel giorno. Anzi, quel giorno – in particolare – dovrebbe servire ad avvicinare, ad istruire, a cambiare le cose.

Ed è per questo che vogliamo sia Il 3 dicembre tutti i giorni, affinché nessuno sia più invisibile nella memoria della conoscenza. Nessuno più sia giudicato senza sapere. Nessuno sia incompreso. Nessuno sia diverso… da chi?”.

“Non si lascia indietro nessuno – continua Maione – se tutti tendiamo una mano. Se tutti capiamo che la diversità non è un limite ma un’opportunità. Se non ci giriamo dall’altra parte. Se tutti impariamo che dietro ogni dis-abilità c’è sofferenza, accettazione, normalità.

SE TUTTI NOI CI RISPETTASSIMO, allora concepiremmo che “uguale e diverso” sono due facce della stessa medaglia e solo allora potremmo davvero parlare di inclusione e di uguaglianza. “Non giudicare sbagliato ciò che non conosci ma prendi l’occasione per comprendere”.

…nella speranza – conclude la Presidente – di diventare tante gocce per un unico mare”.