Caserta. E’ accaduto stamattina in via Caduti sul Lavoro. Erano le 7 circa quando due auto per motivi ancora da accertare si sono scontrate.

Alla guida c’ erano una donna di 43 anni e un ragazzo di 23 anni. Ad avere la peggio e’ stata la donna che e’ dovuta ricorrere allecure dell’ Ospedale.

Sul posto due pattuglie della Polizia e un carrattezzi.