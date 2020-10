Due nuovi Consiglieri Comunali aderiscono al Partito Socialista

La Federazione PSI di Caserta, nella figura

dei coordinatori provinciali ed unici portavoce Raffaele Piazza ed Espedito Ziello, insieme al segretario regionale Michele Tarantino, ed al segretario nazionale, Enzo Maraio, accolgono con grande entusiasmo l’adesione al PARTITO SOCIALISTA ITALIANO dei neo eletti consiglieri comunali di Casagiove, Michela Perrotta (Presidente del Consiglio Comunale) e Pietro Menditto, che insieme alla candidata Maria Narducci, hanno dato un importante contributo alla vittoria del sindaco Giuseppe Vozza alle recenti elezioni amministrative.

Il gruppo di giovani, guidati da Mariella Sapone, già assessore al Comune di Casagiove, hanno deciso di entrare a far parte della grande famiglia Socialista, esprimendo piena soddisfazione per la scelta effettuata.

La Federazione PSI di Terra di Lavoro, incrementando il numero di amministratori, continua la sua crescita ed il suo radicamento, ripartendo come sempre dai propri territori.